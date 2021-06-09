صوامع الجيزة تستقبل 183 ألف طن قمح منذ بداية الموسم حتى الآن

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن انتظام عملية توريد محصول القمح بكافة الصوامع والهناجر والشون التابعة للمحافظة، حيث بلغ ما تم توريده من المزارعين لموسم الحصاد2021 حوالي 183 ألف طن من الأقماح حتي الآن بنسبة 56%، وذلك بعدد 17 موقع تبلغ سعتهم التخزينية 324753 طنا.

وأضاف محافظ الجيزة بأن أعمال الاستلام والتخزين تخضع لرقابة صارمة من خلال اللجان المشكلة للرقابة الدورية على أماكن التخزين والتحقق من جودة وصلاحية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم .

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام .

كما وجه المحافظ اللجان المختصة بضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء عمليات الاستلام والفرز حافظآ علي سلامة العاملين والصحة العامة لهم .

وأشار محافظ الجيزة أن أعمال التوريد مستمرة لحين إنتهاء موسم الحصاد حيث يتم استلام الأقماح من المزارعين من داخل وخارج المحافظة وإيداع الكميات المستلمة بعد فحصها بدقة من خلال اللجان المختصة بعدد 17 موقعا بأنحاء المحافظة التابعة للبنك المصري الزراعي وشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة والشركة المصرية القابضة والشركة العامة للصوامع .