صحفى سودانى: إثيوبيا تمارس الأنانية والدكتاتورية بملف سد النهضة

كتب أيمن رمضان

قال المثنى عبد القادر، رئيس القسم الدولى بصحفية الانتباهة السودانية، إن إثيوبيا تتعنت فى ملف سد النهضة، وتريد أن تضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع، وذلك يعد منتهى الديكتاتورية والأنانية لدول تتعايش فى تناغم منذ آلاف السنين، بالإضافة إلى أنه تمرد على القانون الدولى والأعراف الدولية، مشدداً على أن العناد الإثيوبى سوف يجعل الأمور تتطور وتصل الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه.

وأضاف "عبد القادر"، خلال لقاء له عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر فناة "TEN"، أن مصر والسودان سيظلان متماسكان فى مواجهة العناد الإثيوبى حتى يتم حل هذا الأمر واللقاءات الثنائية التى تعقد بين الجانبين تؤكد على ذلك ومدى التزامهما بالقانونين الدولية.

وأكد "عبد القادر"، أن النظام الإثيوبى يقوم بضرب الشعب الإثيوبى بالفسفور، ولديه مشاكل كثيرة فى أنحاء البلاد، وتابع: "وهذا العناد تجاه مصر والسودان يريدون منه إيصال رسالة إلى الداخل الإثيوبى تفيد بأن أديس أبابا أصبحت أقوى من القاهرة والخرطوم وأنها متماسكة بينما الحقيقية خلاف ذلك تماماً ، كون إثيوبيا لديها مشاكل فى الشمال والجنوب والغرب".