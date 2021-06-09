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صحة أسوان: 19403 مواطنين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:24 م
صحة أسوان: 19403 مواطنين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا لقاح كورونا- أرشيفية
أسوان – صلاح المسن

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، تلقي 19 ألفا و403 مواطنين الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد داخل 5 مراكز طبية على مستوى المحافظة، للتيسير على المواطنين.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، إن مراكز التطعيمات بمستشفى صدر أسوان، ومعهد أورام أسوان، ومستشفى دراو المركزي، وإدارة نصر النوبة الصحية، وإدفو غرب بمبنى حي جنوب، تستقبل المواطنين يوميًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرهم ممن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة للحصول على لقاح كورونا.

وأضاف أن إجمالى المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى بلقاح سينا فارم بلغ 9281 مواطنا، بينما بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعتين من نفس اللقاح 6661 مواطنا، وبلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح استرازينيكا 10122 مواطنا.

 
 

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