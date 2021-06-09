شاهد لقطات حية لغرق الشوارع والسيارات فى روما بمياه الفيضانات

كتب محمد شعلان

تعرضت العاصمة الإيطالية روما وعدة مدن إيطالية، إلى عاصفة جوية شديدة أعقبتها أمطار أدى إلى فيضانات مفاجئة أغرقت الشوارع وحولتها إلى أنهار جارية حاصرت مئات الأشخاص والمركبات، وأظهرت لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ونقلتها شبكة "روسيا اليوم" المياه وهي تغرق الشوارع وتتكدس حركة السيارات في شوارع روما.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن مناطق شمالي روما كانت الأحياء الأكثر تضررا من العاصفة وتكدس مياه الفيضانات، حيث أظهرت فيديوهات متداولة عدة شوارع في المنطقة تحولت إلى أنهار جارية.

وتلقت السلطات الإيطالية بالأمس أكثر من 2500 نداء استغاثة بسبب الفيضانات في المنطقة، حيث تسببت حالة الطقس الجوي السيئة في اضطرابات في بعض خطوط الحافلات ومحطات المترو.



تكدس السيارات



غرق السيارات فى المياه

وبالانتقال إلى المانيا، تعرضت أجزاء كبيرة في ألمانيا لفيضانات عارمة وغمرت المياه الطرقات خلال اليومين الماضيين، وأغرقت الأمطار الأنفاق في غرب ولاية سكسونيا، وعرضت شبكة يورو نيوز لقطات جديدة من مشاهد غرق الشوارع والسيارات في مياه الفيضانات فيما انتشرت فرق الإنقاذ في المناطق المتضررة لإغاثة المنكوبين في الحوادث.



الامطار تغرق السيارات



المياه تغرق الشوارع

واندفعت المياه في الشوارع وغمرت السيارات في بيرث السدورف الواقعة بولاية ساكسونيا، وقامت فرق الإطفاء بضخ المياه الموحلة خارج المنازل، وأصدرت السلطات المحلية تحذيرات للسكان بسبب سوء الطقس.