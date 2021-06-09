سنوات القرارات الشجاعة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، 84 شهرا من الإصلاحات المتواصلة وغير المسبوقة فى مختلف القطاعات.. سنوات القرارات الشجاعة.. الرئيس وضع دستور مواجهة الخوف فى عام 2016.. و"دولة 30 يونيو" اقتحمت كل الملفات والتي خاف منها السابقون.. وبدأت برنامج الإصلاح الاقتصادى وهيكلة الدعم والجهاز الإدارى.



واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

ـ 84 شهرا من الإصلاحات المتواصلة وغير المسبوقة فى مختلف القطاعات.. سنوات القرارات الشجاعة.. الرئيس وضع دستور مواجهة الخوف فى عام 2016.. و"دولة 30 يونيو" اقتحمت كل الملفات والتي خاف منها السابقون.. وبدأت برنامج الإصلاح الاقتصادى وهيكلة الدعم والجهاز الإدارى



ـ مصر تجنى ثمار الإصلاحات فى "التعدين".. جذب 11 شركة مصرية وعالمية للبحث عن الذهب في 82 منطقة باستثمارات 60 مليون دولار.. مزايدات دولية ناجحة للبحث عن المعادن والخامات

ـ طفرة عمرانية تبدأ بتسكين الجيل الرابع



ـ مصر تستعيد ريادتها.. منح الرئيس السيسى وسام القائد من البرلمان العربى يعكس مكانة مصر في المنطقة.. "ذا هيل": السيسى أعاد نفوذ مصر في الشرق الأوسط

ـ الرئيس السيسى يتابع الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية.. الرئيس يوجه بمراعاة الخدمات المتكاملة في "محور الضبعة" و"مدينة السيارات العالمية".. وتوسيعة المدخل الرئيسى لطريق القاهرة ـ السويس الصحراوى.. وتكليفات الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ "مدينة الذهب"



ـ التلفزيون المصرى لأول مرة من غزة: تعويل على دور القاهرة في تخفيف المعاناة

ـ "التعليم" تعلن ضوابط امتحانات الثانوية العامة.. تسليم الطلاب ورقة أسئلة وبابل شيت للإجابة.. وضرورة تسجيل الطالب كود الجلسة الامتحانية



ـ تطعيم 40 مليون مواطن خلال أشهر قليلة.. "الصحة" تعلق على وجود موجة رابعة من إصابات كورونا خلال سبتمبر المقبل: كل شيء وارد

ـ الأحمر يعود للتدريبات استعدادا للترجى.. ديانج يرفض العروض الخليجية ويتمسك بالاحتراف الأوروبى