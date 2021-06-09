سقوط مسجل خطر بحوزته سلاح نارى قبل تشاجره مع آخر فى المطرية

كتب عبد الرحمن سيد - محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبط مسجل خطر بحوزته سلاح ناري، للتشاجر به مع شخص بسبب خلافات بينهما فى منطقة المطرية.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة حيازة "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم"، لسلاح نارى وإعتزامه التشاجر مع أحد الأشخاص مقيم بمنطقة سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار).

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص لوجود خلافات بينهما ،كما أقر بتحصله على السلاح النارى من أحد الأشخاص بالقليوبية، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.