كتبت ريهام الباشا

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 9-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.85 جنيه للشراء، 52.32 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 49.08 جنيه للشراء، 52.19 جنيه للبيع، وسجل في البنك التجارى الدولى 49.02 جنيه للشراء، 52.33 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.85 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



49.08 جنيه للشراء .

52.19 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



49.08 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.86 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



49.02 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



48.83 جنيه للشراء.

52.23 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.51 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.