سطات فرنسا تمدد حجز مرتكبى واقعة "صفع ماكرون" والمتهمان ينفيان تهمة سبق الإصرار

كتب أحمد علوى

أمرت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء بتمديد حبس المتهمين فى واقعة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن يتم تحديد عدة عوامل، أهمها أيديولوجية المتهمان.

وقالت جهات التحقيق في فرنسا إنه تم القبض على رجلين متهمين بصفع أحدهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقام الآخر بتصوير المشهد وبثه، واحتجازهما لدى الشرطة يوم منذ أمس الثلاثاء فى دروم بعد أن صفع أحدهما إيمانويل ماكرون وقام الآخر بتصوير المشهد وبثه.

وينفى المتهمان وعلى رأسهما داميان تاريل، الرجل البالغ من العمر 28 عامًا، والذى يُنسب إليه الصفعة، وجود أى نية مسبقة، أو سبق إصرار ويؤكد أن ما تم وقع بشكل عفوى.