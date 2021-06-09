زوجة أكبر تاجر مخدرات تعترف أمام محكمة أمريكية بتعاونها مع منظمة سينالوا

فاطمة شوقى

ستقر إيما كورونيل، زوجة أكبر تاجر مخدرات بالعالم، التشابو جوزمان، بالذنب وتعترف غدا الخميس أمام المحكمة الجزئية بواشنطن، بالتعاون مع كارتل سينالوا، فى عمليات تهريب المخدرات، وذلك للحصول على أقل عقوبة.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن إيما كورونيل تواجه عقوبة لا تقل عن 10 سنوات فى السجن وأقصى عقوبة بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى غرامة محتملة قدرها 10 ملايين دولار، بعد إدانتها بتهمة الإتجار بالمخدرات.

وأخبرت ماربيل كولون ميرو، التى تقود الدفاع مع جيفرى ليشتمان، فى أبريل الماضى أن قضية إيما كورونيل لديها اختيارات، الذهاب إلى المحاكمة، التعاون مع الولايات المتحدة ف مقابل النظر فى الحد الأدنى من العقوبة، والاختيار الأخير قبول.

أثارت هذه القضية عدة تكهنات، حيث سرب عملاء فيدراليون أمريكيون نسخًا إلى الصحافة الأمريكية تفيد بأن المدعى عليها سلمت نفسها وكانت على علم بالتهم التي تواجهها.

تعرض هذه النسخة من القضية إيما كورونيل وأقاربها للخطر، بغض النظر عما إذا كانت صحيحة أم خاطئة، لأن أولئك الذين يحتمل أن يتأثروا قد ينتقمون بشكل قاتل.

في 5 يونيو، أبلغ محامي الدفاع صحيفة اونيبسيون الأرجنتينية، بأن إيما كورونيل يمكنها هذا الشهر ابرام صفقة مع السلطات الأمريكية لكن على عكس الأعضاء الآخرين فى كارتل سينالوا لن تضطر إلى تقديم معلومات أو التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان تم اعتقال ايما فى 22 فبراير الماضى، وأكدت وزراة العدل الأمريكية أن كورونيل 31 عاما، ساعدت التشابو، على الهروب من التيبلانو المكسيك فى عام 2015 ، وتآمرت أيضا لتهريب المخدرات إلى المكسيك.

وكانت كشفت إيما كورونيل، أنها على اتصال مع سلطات الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2017، وعلى اتصال بمسئولين من مكتب التحقيقات الفيدرالية "اف بى إيه" FBI ووكالة مكافحة المخدرات الأمريكية DEA ودائرة الهجرة والجمارك ICE وتحدثوا معها لمدة 4 سنوات.

وقال أحد الوكلاء المجهولين "أخبرتنا السيدة كورونيل، عن خطط التسليم الخاصة بها قبل وصولها إلى مطار دالاس (فيرجينيا) بعدة أيام، تم إخطار وزارة العدل والمدعين العامين بهذا الأمر حتى يتمكنوا من إعداد ما هو ضرورى لإخراجها".