رئيس مجلس الأمة الكويتى يتوجه لجنيف ممثلا للبرلمانات العربية

الكويت (أ ش أ)

توجه رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، اليوم الأربعاء، إلى جنيف فى زيارة تستغرق يومين يجتمع خلالها كممثل للبرلمانات العربية مع رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى دوارتى باشيكو وعدد من مسؤولى الاتحاد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن اجتماع الغانم مع باشيكو يأتى كممثل للمجموعة الجيوسياسية العربية بالتنسيق مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش وذلك لبحث تطورات الأوضاع بالأراضى الفلسطينية المحتلة في أعقاب اعتداءات قوات الاحتلال على القدس وغزة وباقي الأراضي الفلسطينية مؤخرا.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى قد اقترح على الاجتماع البرلمانى العربى الطارئ حول فلسطين والذى عقد فى الـ12 من شهر مايو الماضي تشكيل وفود برلمانية عربية للتواصل مع ممثلي البرلمانات العالمية ورؤساء المجموعات الجيوسياسية في الاتحاد الدولي وذلك لخلق مزيد من الضغط من أجل فضح ممارسات الاحتلال والتأكيد على عدالة قضية الشعب الفلسطيني.