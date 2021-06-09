رئيس سريلانكا يطلب من رئيس وزراء اليابان توفير لقاح ضد "كورونا" لبلاده

كولومبو /أ ش أ/

أعلنت الحكومة السريلانكية، اليوم الأربعاء، أنها طلبت من الحكومة اليابانية توفير لقاح مضاد لفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أنها تلقت "استجابة إيجابية" من جانب طوكيو.

وناشد الرئيس السريلانكى جوتابايا راجاباكسا - حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا لتوفير 600 ألف جرعة من اللقاح الذى طورته شركة أسترازينيكا البريطانية.

وقدمت الحكومة اليابانية لتايوان 1.24 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس "كورونا" مجانًا يوم الجمعة الماضي، وتدرس أيضًا التبرع بلقاح ضد فيروس "كورونا" لفيتنام التى تعانى من مستويات عالية من الإصابات.