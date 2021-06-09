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رئيس الوزراء يجدد تعيين أشرف الخطيب أمينا عاما للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء

الأربعاء، 09 يونيو 2021 01:03 م
رئيس الوزراء يجدد تعيين أشرف الخطيب أمينا عاما للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد تعيين اللواء أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، أميناً عاماً للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين لمدة عام اعتباراً من 2/6/2021.
 

القومى لرعاية أسر الشهداء

الحكومة

مصطفى مدبولى

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