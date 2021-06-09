رئيس الوزراء يجدد تعيين أشرف الخطيب أمينا عاما للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتجديد تعيين اللواء أشرف محمد سعيد محمد الخطيب، أميناً عاماً للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين لمدة عام اعتباراً من 2/6/2021.
رئيس الوزراء يجدد تعيين أشرف الخطيب أمينا عاما للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداءالأربعاء، 09 يونيو 2021 01:03 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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