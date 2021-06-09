اليوم السابع
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أكرم القصاص
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دبلوماسى فلسطينى: إسرائيل السبب فى تعطيل إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:01 م
دبلوماسى فلسطينى: إسرائيل السبب فى تعطيل إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى جانب من المؤتمر
بيشوى رمزى

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قال السفير المناوب لدى مندوبية فلسطين بجامعة الدول العربية مهند العكلوك، إن الحديث عن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى، يعود إلى ما يقرب من 50 عاما منذ المبادرة المصرية في عام 1974، إلا أن التعنت الاسرائيلي في التعامل مع هذه القضية هو السبب الرئيسي وراء تحقيق هذا الهدف طيلة هذه السنوات.
 
وأضاف على هامش مشاركته في مؤتمر نزع السلاح والحد من التسلح بجامعة الدول العربية، ان الإحتلال الاسرائيلي، والذي يجد حماية من الولايات المتحدة، هو الذي يعطل إنشاء منطقة خالية من السلاح النووى في الشرق الأوسط.
 
وأوضح أن هناك "فيتو" معطى لاسرائيل لتعطيل إنشاء منطقة خالية من السلاح النووى في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن هناك حجج وذرائع تسوقها القوى الدولية على غرار المطالبة بإجراءات بناء للثقة أو الحديث عن إنجاز عملية السلام أولا قبل إخلاء المنطقة من السلاح النووى.
 
وأضاف أن الحقيقة الواضحة هي أن الاحتلال الاسرائيلى يبقى هو العنصر المشترك سواء في تعطيل عملية السلام، أو فيما يتعلق بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى.
 
وطالب الدبلوماسي الفلسطيني بمزيد من الضغوط الدولية على الجانب الإسرائيلي خلال الاجتماع المقر انعقاده في نيويورك، وذلك إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووى، مؤكدا أن الجهود العربية متواصلة من أجل الضغط على إسرائيل لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن البيانات العربية واضحة ومؤثرة حول ضرورة إخلاء المنطقة من السلاح النووى.

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