خبير أمريكى: المتغير الهندى يحتوى على طفرتين تساعداه على الارتباط بالخلايا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أنتونى فاوتشى كبير خبراء الأمراض المعدية أن متغير كورونا الهندى يشكل 6% من جميع الحالات فى الولايات المتحدة، ويمكن أن يصبح السلالة المهيمنة إذا لم يتم تطعيم الأمريكيين، وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمثل المتغير الهندى المعروف باسم B.1.617.2 حاليًا 6% من جميع حالات فيروس كورونا المتسلسلة في الولايات المتحدة.



كبير خبراء الامراض المعدية

وأشار الدكتور أنتونى فاوتشى إلى أنه "متحور مزدوج" لأنه يحتوى على طفرتين على أجزاء من الفيروس تساعداه على الارتباط بخلايانا.

وفى المملكة المتحدة يظهر المتغير بسرعة باعتباره المتغير المهيمن ويشكل 60% من جميع الحالات.

وحذر الدكتور أنتونى فاوتشى من أن البديل قد يتفوق أيضًا على الولايات المتحدة إذا لم يتم تطعيم الناس، حيث يمكن أن يصبح السلالة المهيمنة فى الولايات المتحدة.

وقال الدكتور أنتونى فاوتشى يُعرف المتغير باسم B.1.617.2 –، ويسمى أيضًا متغير دلتا، وقد تمت الإشارة إليه على أنه "متحور مزدوج" من قبل وزارة الصحة الهندية، لأنه يحتوى على طفرتين على أجزاء من الفيروس تساعده على الارتباط بخلايانا.

وأكد فاوتشى، وهو أكبر خبير فى الأمراض المعدية فى أمريكا، إن البديل الهندى يمثل 6% من جميع الحالات التى يتم تسلسلها فى الولايات المتحدة، وهو قلق من أن النسبة قد ترتفع أكثر، مضيفا لا يمكننا السماح بحدوث ذلك فى الولايات المتحدة، وهى حجة قوية للتطعيم.

وقال إنه تم اكتشاف البديل لأول مرة فى ولاية ماهاراشترا، وهى ثانى أكبر ولاية من حيث عدد السكان فى الهند، ووصفت السلطات الصحية الهندية المتغير بأنه "متحول مزدوج" لأنه يحمل طفرتين: L452R وE484Q، مضيفا إذا كنت قد تلقيت جرعتك الأولى، فتأكد من حصولك على الجرعة الثانية، وبالنسبة لأولئك الذين لم يتم تطعيمهم حتى الآن ضد فيروس كورونا، يرجى الحصول على التطعيم".

وأكد أن كلتا الطفرتين تحدث على أجزاء رئيسية من الفيروس تسمح له بالدخول وإصابة الخلايا البشرية.

وقال الدكتور على مقداد، عالم الأوبئة فى معهد القياسات الصحية والتقييم التابع لجامعة واشنطن، إنه يحتوى على أسوأ طفرتين سيئتين للغاية، وهذا مصدر قلق كبير.

وقال مقداد إن البديل يمكن أن يكون أكثر عدوى مثل البديل كاليفورنيا والمتغير الموجود فى البرازيل وجنوب أفريقيا، ما يجعل اللقاحات أقل فعالية.

وأكد فاوتشى مدير المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) أن البديل الهندى هو الأكثر انتشارًا فى المملكة المتحدة، خاصة بين الشباب الذين هم أقل فئة تحصل على التطعيم.

وأضاف فاوتشى أن العديد من الدراسات وجدت أن هناك حماية ضعيفة ضد متغير دلتا بجرعة واحدة، لكن حماية قوية بجرعتين.

وحتى يوم الثلاثاء تلقى أكثر من 63% من البالغين الأمريكيين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وفقًا لبيانات من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومع ذلك، فقد حدد الرئيس جو بايدن هدفًا بالوصول إلى عتبة 70% بحلول 4 يوليو.

من جانبها قالت الدكتورة روشيل والينسكى مديرة مركز السيطرة على الأمراض إن اللقاحات كانت وراء انخفاض أعداد الحالات والوفيات فى الولايات المتحدة، وحثت المزيد من الناس على التشمير عن سواعدهم.