حبس عطار ذبح خروفا بطريقة استعراضية فى أحد شوارع الشرقية 4 أيام

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة أبوكبير العامة بالشرقية، برئاسة محمد الشربينى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم، حبس عطار ذبح خروفا بطريقة استعراضية بالشارع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت إخلاء سبيل المتهم الثانى فى الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالشرقية، قد كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "واتس آب"، تضمن قيام أحد الأشخاص بذبح خروف بطريقة استعراضية، والشروع فى ذبح آخر بالشرقية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بذبح خروف بطريقة استعراضية وشروعه فى ذبح آخر - بمدينة أبوكبير - بمحافظة الشرقية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الذى يظهر فى الفيديو المشار إليه، وتبين أن له معلومات جنائية، ومقيم ببندر أبو كبير بالشرقية، و قيامه بذبح خروف بطريقة استعراضية والشروع فى ذبح الآخر، على إثر وجود خلافات بينه وبين (صاحب محل ، مقيم بذات الناحية)، وقيامهما باللجوء لحل تلك الخلافات عن طريق الجلسات العرفية، والتي أقرت بقيام الأخير بإعطاء الأول (2) خروف، والذى قام بذبح أحدهما بطريقة استعراضية بالطريق العام مما أثار حفيظة الأهالى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول، بمواجهته أيد ما جاء بالفحص ، كما تم بإرشاد ضبط السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، واستدعاء الثانى أيد ما جاء بالفحص ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية