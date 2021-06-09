حبس الطالب المتهم بقتل إمام وخطيب مسجد بالدقهلية 4 أيام بعد اعترافه بالجريمة

واستمعت والنيابة إلى أقوال المتهم ، طالب بكلية هندسة خاصة في مدينة المنصورة، والذي اعترف في التحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات قديمة، حيث إن شقيقة المجني عليه مطلقة من شقيق الجاني، وهناك خلافات بينهما.

وكان قد لقى إمام وخطيب مسجد بقرية كفر الصالحات التابعة لمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد طالب بكلية هندسة خاصة بالمنصورة، بسبب خلافات بينهما والتعدى عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض وسط الشارع.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بنى عبيد، من مستشفى دكرنس العام، يفيد بوصول "الشيخ وليد ع ع" 48 سنة ، إمام وخطيب بالأوقاف، ومقيم قرية الصلاحات مركز بنى عبيد، جثة هامدة ادعاء تعدى من آخرين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز بنى عبيد، إلى مكان البلاغ، وبسؤال شهود العيان أكدوا قيام المتهم وهو أحد أقارب المجنى عليه، بالتعدى عليه بسلاح أبيض، وطعنه عدة طعنات نافذة والتى أودت بحياته فى الحال، وسط الشارع، وتم إلقاء القبض على المتهم، وبسؤاله اعترف فى محضر الشرطة بارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات بينهم.