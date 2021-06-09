جلسة إحاطة بالجامعة العربية حول خطة عمل الاتحاد الأوروبى بشأن حقوق الإنسان

بيشوى رمزى

عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة حقوق الإنسان) بالتعاون مع هيئة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) جلسة إحاطة عبر تقنية التواصل المرئي حول "خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية 2020-2024"، والتى تندرج ضمن برنامج التعاون "الحوار 2" الذى تم إطلاقه فى 4 يوليو 2018 بين كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهيئة العمل الخارجي الأوروبي وكلية أوروبا (College of Europe).

وانعقدت جلسة الإحاطة برئاسة كل من، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان برجر، وبحضور مديري وأعضاء إدارات المرأة والأسرة والطفولة والتنمية والسياسات الاجتماعية وحقوق الإنسان بالأمانة العامة للجامعة العربية، إلى جانب الجهات المعنية بالمفوضية الأوروبية.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، في تصريح اليوم الأربعاء، إن جلسة الإحاطة شهدت إيجازاً شاملاً عن الخطوط العريضة لخطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية للفترة 2020-2024 وما تتضمنه من أولويات وتوجهات، كما تم خلال الجلسة عرض أبرز مضامين "الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان"، علاوة على جهود جامعة الدول العربية في مجالات المرأة والأسرة والطفولة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أنه تم التأكيد على أهمية التدريب وبناء القدرات بما يستجيب لأولويات الدول الأعضاء، وفقا لما تقتضيه المبادئ والقيم الإنسانية التي ترتكز عليها الهوية الوطنية للدول العربية.