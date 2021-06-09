تمثال من النفايات الإلكترونية لقادة مجموعة الدول السبع.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى النقاب عن تمثال لقادة مجموعة الدول السبع علي شكل جبل "راشمور" مصنوع من النفايات الإلكترونية فى محاولة لتسليط الضوء على المخاطر البيئة للتخلص من الأجهزة الإلكترونية.

وتم نصب تمثال لقادة مجموعة الدول السبع وأطلق عليها اسم "‏Mount Recyclemore‏" ، حيث صرح النحات جو راش إنه يأمل أن تظهر الحاجة إلى جعلها أكثر سهولة في إعادة الاستخدام أو إعادة ‏التدوير، قائلا: "يجب أن تكون قابلة للإصلاح أو تجعلها تدوم لفترة أطول لأن الأشياء ستطمر في مكب ‏النفايات".‏



تمثال النفايات

ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تم إنتاج أكثر من 53 مليون طن من النفايات الإلكترونية في جميع ‏أنحاء العالم في عام 2019 - أكثر من 9 ملايين طن قبل خمس سنوات.‏

القادة السبعة الذين يظهرون في التمثال هم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، ورئيس الوزراء ‏الياباني يوشيهيدي سوجا ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، والرئيس الأمريكي جو ‏بايدن.‏



النحات راش

وأوضح راش ، الذي تم تكليفه بإنشاء العمل الفني بواسطة ‏musicMagpie‏ ، أن الموقع المرئي للغاية ‏لقطعته قد تم اختياره على الضفة الأخرى من فندق ‏Carbis Bay‏ ، حيث من المقرر أن تعقد القمة في ‏نهاية هذا الأسبوع ، على أمل أن يتم تصويرهم. ‏

وقال راش: "لقد نظرنا إليهم ونأمل أن نخدع ضمائرهم ونجعلهم يدركون أنهم جميعًا يعملون معًا في مجال ‏النفايات هذا، وأضاف راش: "الرسالة الرئيسية هي التحدث مع بعضنا البعض، ودعونا نفرز هذه ‏الفوضى".