اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:22 م
أكرم القصاص
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تقرير: زيادة الاستثمارات الحكومية بـ45% خلال 9 أشهر لتسجل 164 مليار جنيه

الأربعاء، 09 يونيو 2021 07:00 م
تقرير: زيادة الاستثمارات الحكومية بـ45% خلال 9 أشهر لتسجل 164 مليار جنيه صورة ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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استطاعت  مصر  في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من العالم المالي الحالي رغم تداعيات جائحة كورونا على مستوى العالم، وتراجع معدلات الاستثمار والتجارة العالمية.
 
وقال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو إيجابي ومتزايد خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020/2021، بلغ نحو 2.9%، ليسجل متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 1.9% وذلك مقارنة بنحو 5.4% في الأشهر التسعة لعام 2019/2020، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الرابع من العام الحالي ليتراوح ما بين 5.2% إلى 5.5%.
 
واوضح التقرير ان الاستثمارات الحكومية شهدت زيادة بمقيمة 164 مليار جنيه خلال 9 أشهر من يوليو وحتى مارس، مقارنة بـ113 مليارا خلال تلك الفترة من العام الماضي، بزيادة 45%.
 

وزارة التخطيط

الاستثمارات الحكومية

معدل النمو

الاقتصاد المصرى

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