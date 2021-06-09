تفحم 35 رأس ماشية فى حريق بحظيرة ومزرعة نخيل بالوادى الجديد

تمكنت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد من السيطرة على حريق في مزرعة نخيل بنطاق مدينة الخارجة، أسفر عن نفوق 35 رأس ماشية، وتفحمت أعداد كبيرة من أشجار النخيل في حريق شب بمزرعة نخيل، اليوم الأربعاء، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وتلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا يفيد وقوع حريق مروع بمزارع نخيل وزراعات بمنطقة زمام الطريق الدائري بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.
وسيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء على الحريق، الذى تسبب فى نفوق 35 رأس ماشية وتفحم أعداد كبيرة من النخيل والزراعات المختلفة، وكميات من أعلاف الماشية.
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