تفحم 35 رأس ماشية فى حريق بحظيرة ومزرعة نخيل بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تمكنت وحدات الدفاع المدني بالوادى الجديد من السيطرة على حريق في مزرعة نخيل بنطاق مدينة الخارجة، أسفر عن نفوق 35 رأس ماشية، وتفحمت أعداد كبيرة من أشجار النخيل في حريق شب بمزرعة نخيل، اليوم الأربعاء، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.