تعرف على مهام مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة القاهرة فى 16 معلومة

كتب محمد صبحى

يلتزم مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بجامعة القاهرة بتحقيق مبدأ التكافؤ عن طريق إتاحة جميع الخدمات للطلاب لضمان تحقيق مبدأ الإستقلالية، ونشر ثقافة الدمج بين أعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم والجهاز الإدارى بالإضافة إلى طلاب الجامعة.. وفيما يلى ينشر اليوم السابع مهام مركز جامعة القاهرة..



1- الالتزام بتنفيذ المهام المنوطة بمسئولي المركز.

2- مراجعة وتطوير الخدمات المقدمة داخل الجامعة.

3- توفير الكوادر البشرية المتخصصة للعمل في المجالات المطلوبة.

4- تفعيل دور المركز في تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية للمجتمع الجامعي وغير الجامعي.

5- تحديد الفئات المستفيدة للخدمات من الطلاب ذوي الإعاقة.

6- تقديم الخدمات المساندة الملائمة والضرورية لكل الطلاب ذوي الإعاقة.

7- توعية وتثقيف مجتمع الجامعة بكل ماله علاقة بالطلاب ذوي الإعاقة.

8- المشاركة في عقد الأنشطة الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة.

9- المشاركة في كافة الأنشطة الجامعية ذات العلاقة للتعريف بالمركز.

10- التنسيق مع كافة الجهات المختلفة بالجامعة لتلبية إحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.

11- المشاركة في الفعاليات المحلية والدولية ذات العلاقة بخدمات الطلاب ذوي الإعاقة.

12- تصميم موقع الكتروني للمركز بجانب وسائل التواصل الإجتماعي.

13- تحديث قواعد البيانات الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة.

14- توفير المقررات التعليمية للطلاب بالكليات المسجلون بها بما يتناسب مع نموذج التصميم الشامل (Universal Design).

15- العمل على عقد شراكات مجتمعية مختلفة.

16- العمل على استمرارية المتابعة لضمان استفادة ذوى الإعاقة من التمتع بحقوقهم المنصوص عليها بقانون الأشخاص ذوى الإعاقة لعام 2018م.