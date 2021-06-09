تعرف على العقوبة التأديبية لمسئول قاد سيارة عمله دون رخصة مهنية

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام الشؤون الإدارية بمحافظة الجيزة، بعقوبة التنبيه، وذلك لما نُسب إليه أنه وجه ألفاظ غير لائقة إلى العاملين بجراج محافظة الجيزة، وذلك بمكالمة صادرة من هاتفه، كما قاد سيارة تابعة لعمله بدون رخصة مهنية برفقة زوجته، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه قاد سيارة تابعة للجهة الإدارية عام 2018 بنفسه بدون رخصة مهنية تجيز له ذلك برفقة زوجته لااستخدامها في غير الأيام لأغراض شخصية، كما أصدر تعليمات إلى سائق بديوان عام محافظة الجيزة بالقيام بخدمات شخصية لشخصه وأسرته حسبما هو ثابت بالمكالمات التي تم تفريغها بواسطة النيابة عام 2019.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، اأن المحال وجه ألفاظ نابية للعاملين بالحراج ، ووجب عبيه باعتباره موظفا عاما ويتولى وظيفة قيادية يتعين عليه أن يتحلى بحسن الخلق وطيب الخصال، وأن يبتعد تماما عن استعمال مثل هذه الإلفاظ التى تنم عن إنحراف الخلق وبذاءة اللسان، وهى ألفاظ يتعين عدم استعمالها فى حرم الجهات الإدارية التى يجب أن يسود فيها حسن التعامل بين جميع العاملين على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية، وقد كان من الواجب على المحال وهو يشغل وظيفية قيادية أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقآ للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته ما يتفق والإحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة، ومن ثم فإن المحال يكون بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة الوظيفة العامة واحترامها، وارتكب بذلك ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء الإدارى المناسب.

وثبت للمحكمة، أن المُحال قام بتوريد مبلغ وقدره 32،20 جنية مقابل إستهلاك السيارة والوقود ، وأن ذلك بسبب إستخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية ، وإذ يعد ذلك إقرار من المحال بإستخدام السيارة في غير الغرض المخصصة له وخارج الأعمال المصلحية ، فإن المخالفة تكون ثابته في حق المحال ثبوتاً يقيمياً، الأمر الذي يسوجب مجازاته عن المخالفة بالجزاء الإداري المناسب.

ولم تأخذ المحكمة، بما جاء بدفاع المحال بأن إتهام النيابة الإدارية ، بُني على تسجيل الشاكي للمحادثات التليفونية، وتصويره لمقاطع فيديو، مما يشكل إنتهاكاً للقانون بالإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمحال، فإن ذلك مردود عليه بأن المحال نفسه قد أقر بإرتكابه بالمخالفة وأية ذلك طلبه سداد مقابل ااستخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية.