تعرف على العقوبة التأديبية لمسئول قاد سيارة عمله دون رخصة مهنية

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، مدير عام الشؤون الإدارية بمحافظة الجيزة، بعقوبة التنبيه، وذلك لما نُسب إليه أنه وجه ألفاظ غير لائقة إلى العاملين بجراج محافظة الجيزة، وذلك بمكالمة صادرة من هاتفه، كما قاد سيارة تابعة لعمله بدون رخصة مهنية برفقة زوجته، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه قاد سيارة تابعة للجهة الإدارية عام 2018 بنفسه بدون رخصة مهنية تجيز له ذلك برفقة زوجته لااستخدامها في غير الأيام لأغراض شخصية، كما أصدر تعليمات إلى سائق بديوان عام محافظة الجيزة بالقيام بخدمات شخصية لشخصه وأسرته حسبما هو ثابت بالمكالمات التي تم تفريغها بواسطة النيابة عام 2019.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، اأن المحال وجه ألفاظ نابية للعاملين بالحراج ، ووجب عبيه باعتباره موظفا عاما ويتولى وظيفة قيادية يتعين عليه أن يتحلى بحسن الخلق وطيب الخصال، وأن يبتعد تماما عن استعمال مثل هذه الإلفاظ التى تنم عن إنحراف الخلق وبذاءة اللسان، وهى ألفاظ يتعين عدم استعمالها فى حرم الجهات الإدارية التى يجب أن يسود فيها حسن التعامل بين جميع العاملين على اختلاف وظائفهم ودرجاتهم الوظيفية، وقد كان من الواجب على المحال وهو يشغل وظيفية قيادية أن يكون قدوة لباقى العاملين معه ليغرس فيهم الفضيلة والمحافظة على كرامة الوظيفة طبقآ للعرف العام، وأن يسلك فى تصرفاته ما يتفق والإحترام الواجب وكرامة الوظيفة العامة، ومن ثم فإن المحال يكون بذلك قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى، وأخل بكرامة الوظيفة العامة واحترامها، وارتكب بذلك ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء الإدارى المناسب.
وثبت للمحكمة، أن المُحال قام بتوريد مبلغ وقدره 32،20 جنية مقابل إستهلاك السيارة والوقود ، وأن ذلك بسبب إستخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية ، وإذ يعد ذلك إقرار من المحال بإستخدام السيارة في غير الغرض المخصصة له وخارج الأعمال المصلحية ، فإن المخالفة تكون ثابته في حق المحال ثبوتاً يقيمياً، الأمر الذي يسوجب مجازاته عن المخالفة بالجزاء الإداري المناسب.
ولم تأخذ المحكمة، بما جاء بدفاع المحال بأن إتهام النيابة الإدارية ، بُني على تسجيل الشاكي للمحادثات التليفونية، وتصويره لمقاطع فيديو، مما يشكل إنتهاكاً للقانون بالإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمحال، فإن ذلك مردود عليه بأن المحال نفسه قد أقر بإرتكابه بالمخالفة وأية ذلك طلبه سداد مقابل ااستخدام السيارة خارج الأعمال المصلحية.
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