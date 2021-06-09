تعرف على أسعار اللحوم البلدى اليوم الأربعاء

كتب أحمد حمادة

يشهد سوق اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 9-6-2021 استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت وفقا لما اعلنته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث تراوحت سعر الكيلو بين 110-150 جنيها للكيلو.

قال حسن الشاهد صاحب محل جزارة إن أسعار اللحوم تشهد استقرارا فى ظل زيادة المعروض، مشيرا إلى أن السوق يشهد انخفاضا في المبيعات خلال الفترة الحالية متوقعا أن ترتفع نسبة المبيعات تدريجيا مع دخول موسم عيد الأضحى.

وأضاف الشاهد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن سعر الكيلو الكندوز يتراوح بين 120-140 جنيها ،و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو .

وأشار الشاهد إلى أن أسعار الكبدة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت أسعار و الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن تتراوح بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.