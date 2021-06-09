تطور جديد فى قضية تعرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للصفع.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

فى تطور جديد بقضية تعرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للصفع على يد أحد الأشخاص خلال جولة داخلية له، فقد تمكنت السلطات الفرنسية من العثور على أسلحة بالإضافة إلى نسخة من كتاب "كفاحى" لزعيم ألمانيا النازية أدولف هتلر، فى منزل الشخص المتواطئ مع الشاب الذى صفع ماكرون.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية، عن قناة "بي. إف. إم"، الفرنسية، وفقا لمعلومة حصلت عليها من مصادر خاصة بها، قولها : "عثرت الشرطة على أسلحة لم تحدد طبيعتها خلال مداهمتها لمنزل المتهم"، وأضافت: "عثرت الشرطة أيضا على نسخة من كتاب "كفاحي" لهتلر".

وكان ماكرون قد توجه خلال زيارته لمنطقة "تان ليرميتاج" نحو حشد من المواطنين لإلقاء التحية عليهم، فأقدم شاب على مسك يد الرئيس وصفعه على وجهه؛ قبل أن يتدخل أمن الرئيس ويلقي القبض على المعتدى، بالإضافة لشخص آخر كان برفقته، خلال زيارة كان يقوم بها .

ونشر ناشطون مقطعا مصورا على وسائل التواصل، كما انتشر المقطع على وسائل إعلام محلية، ويظهر الرئيس الفرنسي وهو يتعرض إلى صفعة من أحد الأشخاص.

وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ماكرون لحادث مشابه، إذ سبق وتلقى الرئيس بيضة دجاج على رأسه، ألقاها عليه مزارع خلال زيارة كان يقوم بها لمعرض الزراعة السنوي في باريس، عام 2018.