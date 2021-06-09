اليوم السابع
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تشغيل 16 خطاً.. أهم مشروعات خطوط أنابيب نقل الخام والمنتجات البترولية

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:00 ص
تشغيل 16 خطاً.. أهم مشروعات خطوط أنابيب نقل الخام والمنتجات البترولية خطوط انابيب بترول
كتبت - مروة الغول

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تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذ عدد من مشروعات تطوير البنية الأساسية لنقل وتخزين وشحن المنتجات البترولية والغاز وفيما يلي أهم ما تم تنفيذه خلال السبع سنوات الماضية والتي كانت كالتالي ..

1-الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 16 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية.

2- إحلال وتجديد 21 خطاً لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية .

3- بلغت إجمالى الأطوال حوالى 1332 كم ، بتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 4.6مليار جنيه .

4-تهدف لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وكذا محطات الكهرباء من الوقود اللازم.


مشروعات خطوط أنابيب

خطوط انابيب البترول

الزيت الخام

الغاز

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