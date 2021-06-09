تجديد حبس سيدة قتلت زوجها بمساعدة ابنها بسبب خلافات أسرية فى إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس ربة منزل وابنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاشتراك فى قتل الزوج بعد زواجه عليها فى إمبابة وسوء معاملته لزوجته.



كشفت تحريات ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، غموض العثور على أشلاء من جثة شخص مجهول الهوية بمنطقة إمبابة، حيث تبين أن زوجته وابنه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وسوء معاملته لهما، وتم ضبطهما وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على أشلاء من جثة شخص ملقاة بأحد الشوارع، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء مناظرة للجثة، ومعاينة لمكان العثور عليها، وتبين أنها لشخص مجهول الهوية.

ومن خلال التحريات تم التوصل لهوية الضحية، وتبين أن زوجته وابنه وراء ارتكاب الجريمة، حيث قتلاه ومزقا جثته، وتخلصا منها بالشارع.

وعلى الفور تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأداة الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.