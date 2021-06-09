تجديد حبس المتهم بقتل ابنه بسبب إدمانه المخدرات فى حلوان 15 يوما

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهم ابنه بسبب إدمانه المخدرات، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأدلى عامل متهم بقتل ابنه فى منطقة المعصرة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه لم يقصد قتل ابنه ولكن تأديبه، مشيرا إلى أنه حاول أكثر من مرة تعديل سلوكه، وطالبه بالابتعاد عن تعاطى المخدرات لكن دون جدوى، مشيرا إلى أنه أودعه فى مصحة لعلاج الإدمان، وكان يثير المشاكل فى المنطقة.

وأمرت نيابة حلوان، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل ابنه بعد خنقه، بسبب سوء سلوكه بمنطقة المعصرة، كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليه.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول المعصرة، بلاغا بوفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة لإجراء عمليات جمع المعلومات والفحص لكشف ملابسات الحادث.

تبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم والد المجنى عليه نشبت بينهما مشادة بسبب اعتياده إدمان وتعاطى المخدرات، خنق على إثرها المتهم ابنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.