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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ22 يونيو

الأربعاء، 09 يونيو 2021 03:35 م
تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ22 يونيو المستشار محمد شيرين فهمى- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت  الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، والتى عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء، لجلسة 22 يونيو للمرافعة. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.

وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.


احداث مجلس الوزراء

محاكمة 3 متهمين باحداث مجلس الوزراء

اكاديمية الشرطة

شيرين فهمى

اخبار الحوادث

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