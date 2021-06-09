بوريس جونسون يصل كورنوال استعداد لانطلاق قمة مجموعة السبع

ريهام عبد الله

وصل بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إلى كورنوال، قبل ساعات قليلة من عقد قمة مجموعة السبع، مشيرًا إلى أن سيبحث أزمة وباء كورونا، وإعادة البناء، بشكل أكثر عدلا من قادة الدول.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "لقد وصلت إلى كورنوال للمشاركة فى قمة السبع لهذا العام، حيث سأطلب من زملائى القادة الارتقاء إلى مستوى التحدى المتمثل فى التغلب على الوباء وإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر عدلاً وأكثر إخضرارًا، ستكون قمة مزدحمة ومهمة، ولا أطيق الانتظار للبدء".



بوريس جونسون

وتستعد مدينة كورنوال الساحلية فى المملكة المتحدة، لاستضافة أول قمة شخصية لقادة مجموعة السبع منذ ما يقرب من عامين كافح خلالهما العالم وباء كورونا، وسيشارك قادة العالم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى جو بايدن فى الاجتماع فى أول جولة خارجية له منذ توليه الرئاسة.

وبصفتها الرئيس الحالي لمجموعة السبع، ستستضيف المملكة المتحدة القمة يوم الجمعة في الفترة من 11 إلى 13 يونيو 2021، وسيتناول قادة العالم التحديات المشتركة، وهى التغلب على كوفيد 19 والتطعيم ضد الفيروس ومعالجة تغير المناخ، كذلك تعليم الفتيات، والأمن الجماعي، فيما سيتم أيضًا تغطية الموضوعات الجيوسياسية المهمة.

واعتبرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون ستتاح له الفرصة الأولى للتركيز على "العلاقة الخاصة" بين واشنطن ولندن عندما يلتقي بجو بايدن بعد ظهر يوم الخميس.

ومن المقرر أن يعقد بايدن وجونسون اجتماعهما الرسمى الأول في كورنوال كجزء من قمة يُنظر إليها على أنها فرصة لإعادة الروابط بين البلدين بعد فترة حكم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب.