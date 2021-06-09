وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فإن التصويت بدأ فى 34 مكتبا متنقلا تتوزع على مختلف المناطق المعزولة والحدودية بولايات ورقلة (6 مكاتب) وتندوف (9 مكاتب) وتمنراست (3 مكاتب) وإيليزي (5 مكاتب) وجانت (9 مكاتب) وعين قزام (مكتبان)، بهدف تمكين نحو 33 ألفا و890 ناخبا مسجلا فى القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.

وجرى توفير كافة الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية بهذه المكاتب المتنقلة التي يرافقها ممثلو المرشحين، فضلا عن ضمان تغطية صحية وأمنية، لاستقبال الناخبين الأوائل في ظل احترام البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا.

وتشهد الجزائر يوم السبت المقبل انتخابات تشريعية مبكرة تتنافس فيها 1483 قائمة، من بينها 646 قائمة تمثل 28 حزبا سياسيا و837 قائمة مستقلة للفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) البالغ عددها 407 مقاعد.