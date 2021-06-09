بايدن يواصل محاولاته للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن البنية التحتية

انهارت المفاوضات بين البيت الأبيض ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن مشروع قانون للبنية التحتية من الحزبين، بسبب الخلافات العميقة حول تعريف البنية التحتية ومقدار الأموال التي يجب تخصيصها لها.
وقالت السناتور شيلي مور كابيتو، من وست فرجينيا ، المفاوض الجمهوري الرئيسي في بيان إن الرئيس جو بايدن تحدث معها عبر الهاتف، وقالت: "خلال مفاوضاتنا ، شاركنا باحترام وبشكل كامل وصريح للغاية - وقدمنا العديد من الإجراءات المضادة الجادة التي يمثل كل منها أكبر استثمار في البنية التحتية قدمه الجمهوريون".
يمثل الإعلان نهاية أكثر من شهر من المفاوضات المكثفة بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والرئيس وموظفيهم، مع عدم وجود صفقة كبيرة في الأفق، تواصل بايدن أمس الثلاثاء مع ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين هم جزء من مجموعة من الحزبين تعمل بهدوء على خطة بنية تحتية احتياطية.
كما دعا بايدن اثنين من الديمقراطيين الوسطيين، كيرستن سينيما من أريزونا وجو مانشين من فرجينيا الغربية، وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي في بيان إن الرئيس حثهم على مواصلة عملهم مع الديمقراطيين والجمهوريين الآخرين لتطوير اقتراح من الحزبين يأمل أن يكون أكثر استجابة لاحتياجات البنية التحتية الملحة في البلاد.
في حين أنه من غير الواضح ما الذي ستحتوي عليه تلك الخطة النهائية، إلا أنها قد تكلف أقل بقليل من 900 مليار دولار، وفقًا للتقارير. سيكون السعر تقريبًا نصف عرض بايدن الأخير البالغ 1.7 تريليون دولار للحزب الجمهوري.
بالإضافة إلى مكالماته مع أعضاء مجلس الشيوخ من الوسط، تحدث أيضًا مع شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وقالت سكرتيرة البيت الأبيض ان في كل من هذه المكالمات، أعطى بايدن الزعيمين الديمقراطيين بشكل فعال الضوء الأخضر للمضي قدمًا في تشريع البنية التحتية المستقل الذي يمكن أن يمرر مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة، وهي عملية تُعرف باسم تسوية الميزانية.
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