بايدن يواصل محاولاته للتوصل إلى اتفاق بين الحزبين بشأن البنية التحتية

كتبت: نهال أبو السعود

انهارت المفاوضات بين البيت الأبيض ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن مشروع ‏قانون للبنية التحتية من الحزبين، بسبب الخلافات العميقة حول تعريف البنية التحتية ومقدار الأموال ‏التي يجب تخصيصها لها.‏

وقالت السناتور شيلي مور كابيتو، من وست فرجينيا ، المفاوض الجمهوري الرئيسي في بيان إن ‏الرئيس جو بايدن تحدث معها عبر الهاتف، وقالت: "خلال مفاوضاتنا ، شاركنا باحترام وبشكل كامل ‏وصريح للغاية - وقدمنا العديد من الإجراءات المضادة الجادة التي يمثل كل منها أكبر استثمار في البنية ‏التحتية قدمه الجمهوريون".‏

يمثل الإعلان نهاية أكثر من شهر من المفاوضات المكثفة بين أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ‏والرئيس وموظفيهم، مع عدم وجود صفقة كبيرة في الأفق، تواصل بايدن أمس الثلاثاء مع ثلاثة من ‏أعضاء مجلس الشيوخ الذين هم جزء من مجموعة من الحزبين تعمل بهدوء على خطة بنية تحتية ‏احتياطية.‏

كما دعا بايدن اثنين من الديمقراطيين الوسطيين، كيرستن سينيما من أريزونا وجو مانشين من فرجينيا ‏الغربية، وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي في بيان إن الرئيس حثهم على مواصلة ‏عملهم مع الديمقراطيين والجمهوريين الآخرين لتطوير اقتراح من الحزبين يأمل أن يكون أكثر استجابة ‏لاحتياجات البنية التحتية الملحة في البلاد.‏

في حين أنه من غير الواضح ما الذي ستحتوي عليه تلك الخطة النهائية، إلا أنها قد تكلف أقل بقليل من ‏‏900 مليار دولار، وفقًا للتقارير. سيكون السعر تقريبًا نصف عرض بايدن الأخير البالغ 1.7 تريليون ‏دولار للحزب الجمهوري.‏

بالإضافة إلى مكالماته مع أعضاء مجلس الشيوخ من الوسط، تحدث أيضًا مع شومر ورئيسة مجلس ‏النواب نانسي بيلوسي.‏

وقالت سكرتيرة البيت الأبيض ان في كل من هذه المكالمات، أعطى بايدن الزعيمين الديمقراطيين بشكل ‏فعال الضوء الأخضر للمضي قدمًا في تشريع البنية التحتية المستقل الذي يمكن أن يمرر مجلس الشيوخ ‏بأغلبية بسيطة، وهي عملية تُعرف باسم تسوية الميزانية.