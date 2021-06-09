بايدن يشكر القوات الأمريكية فى إنجلترا على خدمتها.. وزوجته: أنتم سفراؤنا

كتبت رباب فتحى

تقدم الرئيس الأمريكى جو بايدن بالشكر للقوات الأمريكية على خدمتهم لدى وصوله إلى إنجلترا اليوم الأربعاء، في أول رحلة خارجية له خلال فترة رئاسته، والتى ستتضمن اجتماعات متعددة مع الحلفاء وقمة مرتقبة للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وزار هو وزوجته قاعدة أمريكية فى المملكة المتحدة فى أول محطة خلال زيارته البلاد.

وتحدثت السيدة الأولى جيل بايدن إلى أفراد القوات الجوية الأمريكية وعائلاتهم المتمركزين في سلاح الجو الملكي في ميلدنهال في سوفولك في المملكة المتحدة عن أهمية التأكد من أن العائلات العسكرية لديها إمكانية الوصول إلى رعاية أطفال جيدة والتعليم، بالإضافة إلى خدمات الصحة العقلية.

وقالت جيل بايدن: "أنتم سفراؤنا فى العالم.. شكرًا لكم على تمثيلنا بكرامة وفخر. قد لا ترتدى عائلاتنا العسكرية الزي العسكري، لكنكم مهمون لجيشنا مثل الرادار بالنسبة للطائرات المقاتلة".

ووصل جو بايدن إلى بريطانيا في أول رحلة خارجية خلال رئاسته. وأكد أن الرحلة تدور حول إدراك التزام أمريكا المتجدد تجاه حلفائنا، وإثبات أن الديمقراطيات يمكنها مواجهة التحديات وردع تهديدات هذا العصر الجديد.

وحول أجندته فى قمة السبع، قال بايدن: "في المملكة المتحدة، بعد لقائي مع رئيس الوزراء بوريس جونسون لتأكيد العلاقة الخاصة بين بلدينا، سأشارك في قمة مجموعة السبع. هذه المجموعة من الديمقراطيات والاقتصادات الرائدة لم تلتقى شخصيًا منذ عامين بسبب فيروس كورونا. سيكون إنهاء هذا الوباء وتحسين الأمن الصحي لجميع الدول ودفع انتعاش اقتصادي عالمي قوي وشامل على رأس أولوياتنا".

وقال بايدن: "إن وزراء مالية مجموعة السبع تعهدوا بالتزام غير مسبوق ببناء الزخم لمعدل ضرائب دنيا عالمى لا يقل عن 15 في المائة لإنهاء السباق نحو الحضيض بشأن ضرائب الشركات. ومع عودة الولايات المتحدة إلى الرئاسة بشأن قضية تغير المناخ، لدينا فرصة لتحقيق تقدم طموح يحد من أزمة المناخ ويخلق فرص عمل من خلال دفع التحول العالمي للطاقة النظيفة".