بايدن خلال زيارته الأوروبية: التزام مقدس بالناتو ولا نسعى لصراع مع روسيا

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، للقوات الأمريكية المتمركزة في سلاح الجو الملكي في ميلدنهال في سوفولك في المملكة المتحدة إنهم الأفضل فى بلاده، لافتا إلى خدمة ابنه "بو" الذى توفى جراء الإصابة بمرض السرطان عام 2015.

وقال بايدن لدى وصوله للمملكة المتحدة لحضور قمة السبع فى أول جولة خارجية له "أنتم الأفضل في بلدنا.. أنتم من يسجلون ويهرعون نحو الخطر عندما يستدعي الواجب.. أقل من 1٪ من الأمريكيين يتخذون القرار الذي تختاروه والذي قمتم به.. 99٪ الآخرون منا مدينون لكم بالكثير".

واستعرض بإيجاز مسار رحلته الخارجية الأولى، وقالت إنه سيحضر قمة مجموعة السبع، ويشارك فى مجلس الناتو الوزاري، ثم لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإخباره بما يريد أن يعرفه.

وأضاف: "في كل مرحلة على الطريق، سوف نوضح أن الولايات المتحدة قد عادت، وأن ديمقراطيات العالم تقف معًا لمواجهة أصعب التحديات والقضايا الأكثر أهمية بالنسبة لمستقبلنا، وأننا ملتزمون بالقيادة بقوة والدفاع عن قيمنا وتقديم الخدمات لشعبنا".

ووصف جو بايدن التزام الولايات المتحدة بحلف الناتو بأنه "التزام مقدس"، وقال إنه سيقضي هذه الرحلة في تعزيز هذا التحالف والعمل مع الحلفاء للاستعداد للتهديدات المستقبلية مثل هجمات برامج الفدية وأزمة المناخ.

وقال بايدن عن لقائه المتوقع مع بوتين بعد قمة مجموعة السبع: "نحن لا نسعى إلى صراع مع روسيا.. نريد علاقة مستقرة يمكن التنبؤ بها".

وتابع: "إن دولتينا تتقاسمان مسؤوليات لا تصدق ومن بينها ضمان الاستقرار الاستراتيجي في التمسك باتفاقيات الحد من التسلح، إنني آخذ هذه المسئولية على محمل الجد، لكنني كنت واضحًا.. سترد الولايات المتحدة بطريقة قوية وذات مغزى عندما تنخرط الحكومة الروسية في أنشطة ضارة".

وأضاف "لقد أثبتنا ذلك بالفعل. سنقوم بالإبلاغ عن وجود عواقب لانتهاك سيادة الديمقراطيات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى. سنكون واضحين أن التحالف عبر الأطلسي سيبقى حيويا ، مصدرا حيويا لقوة المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة. وسأتأكد من أنه لن يكون هناك شك في أن الولايات المتحدة ستنهض دفاعًا عن قيمنا الراسخة ومصالحنا الأساسية".