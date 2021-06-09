انفصال إقليم الباسك عن إسبانيا يصل لطريق مسدود

فاطمة شوقى

يصل أمر انفصال إقليم الباسك عن إسبانيا إلى طريق مسدود بعد أن اثبتت استطلاعات الرأى أن 41% من السكان يرفضون الانفصال فى حين يؤيده فقط 21%، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لاستطلاع رأى أجرته المؤسسة التاريخية لمقياس المجتمع التابعة لحكومة الباسك، فإن نسبة رفض الانفصال تصل إلى مستوى قياسى وأعلى نسبة منذ 1998 ، حيث وصلت إلى 41%

في هذه الدراسة الأخيرة، التي أجريت في الفترة ما بين 17 و 21 مايو الماضي بعد إجراء 3333 مقابلة هاتفية ، فإن الزيادة في نسبة الباسك الذين يعلنون بوضوح أنهم ضد الاستقلال تضرب بسبع نقاط ، بعد أن تجاوزت نسبة 34٪ في الولايات المتحدة. آخر مقياس اجتماعي لعام 2019 وصل إلى 41٪.

وانخفض مؤيدوها إلى 21٪ بعد الانخفاضات المسجلة منذ 2017. وسجلت أعلى قيمة في 2014 بدعم 30٪، و 32٪ يؤيدون أو يعارضون حسب الظروف و 6٪ فقط لا يجيبون على السؤال.

وفيما يتعلق بالسياسة ، قال 63٪ أنهم مهتمون "بالقليل أو لا شيء" ، مقابل 36٪ لديهم اهتمام كبير أو كثير بها.

كما يعترف ثلثا سكان الباسك بأنهم لا يشعرون على الإطلاق بأنهم ليسوا قريبين جدًا من الأحزاب السياسية ، وعلى الرغم من هذه النتائج ، فإن 53 ٪ من السكان راضون تمامًا أو راضون تمامًا عن سير الديمقراطية في إقليم الباسك ، وهي نسبة تنخفض إلى 23 ٪ من حيث كيفية عملها في إسبانيا.

عند سؤالهم عن المشاكل الرئيسية في بلاد الباسك ، فإن المشاكل المتعلقة بسوق العمل هي المهيمنة (68٪ ذكروها ضمن المشاكل الرئيسية الثلاث) ، في المرتبة الثانية تلك المتعلقة بوباء كورونا (39٪) يليها الوضع السياسي (20٪) ) والمشكلات الاقتصادية (18٪) والصحة (18٪) والسكن (10٪) وتلك المتعلقة بالهجرة والعنصرية (6٪).