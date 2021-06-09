الهجرة الدولية تنظم حملة تبرعات مع الهلال الأحمر المصرى لدعم المهاجرين من غزة

كتبت- هند المغربي

تنظم بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري غدا الخميس مبادرة تبرعات لأدوات طبية، بالإضافة إلى تبرعات عينية وغذائية لدعم الاستجابة الطارئة لأزمة الفئات المهاجرة والنازحة من غزة الى مصر.

ووفق لوران دي بورك، ممثل المنظمة الدولية للهجرة في مصر، تعمل المنظمة فى مصر بالتعاون مع الحكومة لدعم المهاجرين والمجتمعات المضيفة، ويتم تقديم خدمات فى التعليم والصحة والاندماج الاجتماعى من خلال إقامة مشروعات ليصبحوا جزءا من المجتمع المضيف، ويتم التعاون فى مصر مع مختلف الوزارات منها «التعليم والعدل والدفاع والتخطيط والهجرة وشؤون المصريين فى الخارج».