اليوم السابع
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النيابة تقرر حجز مدير مخزن 24 ساعة للتحريات لحيازته 15 ألف لتر سولار مدعم بالقاهرة

الأربعاء، 09 يونيو 2021 11:00 م
النيابة تقرر حجز مدير مخزن 24 ساعة للتحريات لحيازته 15 ألف لتر سولار مدعم بالقاهرة سولار مدعم - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت النيابة العامة بحجز المدير المسئول عن مخزن فى القاهرة 24 ساعة، لحين ورود التحريات فى اتهامه بحيازة  15 ألف لتر سولار مدعوم لبيعها فى السوق السوداء.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بورود معلومات أكدتها التحريات بتورط صاحب مخزن بمحافظة القاهرة، فى تجميع كميات كبيرة من السولار لبيعها فى السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات القانوينة تم استهداف المخزن وتمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن المخزن، وبتفتيش المخزن تم العثور بدخله على 15 تنك حديد أحجام مختلفة بإجمالى 15 ألف لتر سولار، بقصد بيعها فى السوق السوداء. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، ويكثف رجال مباحث التموين جهودهم لضبط صاحب المخزن الهارب.


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تحريات المباحث

سولار مدعم

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