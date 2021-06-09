اليوم السابع
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الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:44 م
أكرم القصاص
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المغرب: أكثر 9.354 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 09:03 م
المغرب: أكثر 9.354 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا لقاح لمكافحة فيروس كورونا
‏الرباط /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، عن تلقى 9 ملايين و354 ألفًا و932 شخصًا، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم، منهم 13 ألفًا و453 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت "الصحة المغربية" أن 230 ألفًا و561 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية 6 ملايين و687 ألفًا و738 شخصًا.

يذكر أن المملكة المغربية تسلمت أكثر من 16.5 مليون جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا، منها 8 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا و8.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني

وتسلم المغرب دفعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس.

 


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