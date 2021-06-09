المشدد 3 سنوات لحلاق بتهمة حيازة كمية من الهيروين لترويجها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة حلاق بمركز أولاد صقر بالسجن المشدد 3 سنوات، والمصادرة والمصاريف، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، حيث صدر القرار برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، ومحمد فتحى شوك، وأمانة سر وائل عبد المنعم عيد وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 2238 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة أولاد صقر، ليوم 16 ديسمبر، عندما تلقى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لضباط مباحث أولاد صقر، برئاسة الرائد هانى صفوت، رئيس المباحث، بقيام "مجدى ح ع" 19 عاما حلاق مقيم الصوفية، بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وتم التحفظ على المتهم المضبوطات، وإحالته من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.