المشدد 10 سنوات لفلاح لحيازته مواد مخدرة بالشرقية

تعود أحداث القضية رقم 18972 لسنة 2015 جنايات مركز شرطة فاقوس،ر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث فاقوس عن قيام " عيد س س" 23 عاما فلاح مقيم ترعة الكسارة الحسينية، بالإتجار فى المواد المخدرة، وخاصة مخدر البانجو، ونفذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة لنبات البانجو القنب.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وإحالته من قبل المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.