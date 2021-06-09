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المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب: تنفيذ برنامجين رئاسيين سبتمبر أو أكتوبر

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:54 ص
المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب: تنفيذ برنامجين رئاسيين سبتمبر أو أكتوبر الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب أحمد عرفة

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أكدت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية كان لها دورا فى تأهيل التنفيذيين للقيادة فى الدولة سواء فى قطاع أعمال أو هيئات رقابية أو هيئات سيادية أو قضاء أو وزارات أو محافظات فالجميع من حقهم أن يتقدموا للانضمام إلى الأكاديمية.

وأضافت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن برنامج تأهيل الشباب الإفريقى الذى تنظمه الأكاديمية يخاطب فئة الشباب من 18 إلى 40 سنة، وكل مرحلة نختار فئة عمرية، ويتم عمل لقاءات معهم عبر زووم.

وأوضحت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن هناك برنامجين رئاسيين سنبدأ فى تنفيذهما في شهر سبتمبر أو أكتوبر وهما برنامج رئاسى لتأهيل النشء للقيادة ويخاطب الفئة من 15 إلى 19 سنة، وبرنامج معنى بالباحثين والمتفوقين فى الجامعات المختلفة ليصبح لهم فرصة أن تقدم أبحاثهم فى جامعات دولية.

 

 


رشا راغب

الاكاديميه الوطنيه للتدريب

اكسترا نيوز

المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب

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