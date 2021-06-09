المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى بطلان عمومية شركة التعاون والجماعة الدولية

كتب محمد أبو عوض

اقام خالد فهد سعد العبدالله، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد الممثل القانوني لشركة التعاون والجماعة الدولية، يطالب فيها بالحكم ببطلان قرار الجمعية العمومية للشركة.

وكشفت أوراق الدعوى والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، مطالبة فهد سعد العبدالله، المحكمة الاقتصادية بالحكم ببطلان قرار الجمعية العمومية لشركة التعاون والجماعة الولية فيما تضمنه من التصديق على عقد المعارضة المؤرخ بتاريخ 30 يناير 2020 مع إلزام الشركة المدعى عليها المصروفات.

واستطردت أوراق الدعوى إلى أنه بتاريخ 30 يناير 2020 انعقدت الجمعية العمومية لشركة التعاون والجماعة الدولية - " مساهمة مصرية" - وتمت الموافقة بهذه الجمعية بالإجماع على التصديق على الترخيص لأبرام عقد المعاوضة بين شركة أورينتال وشركة التعاون والجماعة الدولية، فأعترض خالد فهد سعد العبدالله على عقد المعارضة بالجمعية المؤرخة في 30 يناير 2020وأن العقار محل العقد من الأصول العقارية لشركة التعاون والجماعة الدولية وأن قيمة بدل المعاوضة لا تسدد من الشركة الصديقة " شركة أورينتال - ولما كان المدعي يرغب في بطلان التصديق على عقد المعاوضة المؤرخ في 30 يناير 2020 فأقام الدعوى.

وأوضحت أوراق الدعوى أنها عرضت على هيئة التحضير وقدم المدعي حافظة مستندات حوت صورة ضوئية من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أورينتال التنمية العقارية شركة مساهمة مصرية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20 يناير 2020، ولعدم مثول طرفي التداعي تعذر بذل مساعي الصلح .