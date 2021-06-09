المبعوث الأمريكى الخاص لليبيا يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية فى موعدها

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أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية الليبية فى موعدها المقرّر 24 ديسمبر المقبل من العام الجارى.

جاء ذلك - وفقا لموقع "بوابة إفريقيا" الإخباري- خلال اتصال هاتفي أجراه نائب رئيس الوزراء الليبي رمضان أبو جناح، مع المبعوث الأمريكي، وتم خلاله بحث الأمن وتوحيد القوات العسكرية والمصالحة الوطنية والتحضير للانتخابات في ليبيا.

وخلال الاتصال أدان المبعوث الأمريكي الهجوم الإرهابي الذي استهدف سبها معربا عن تعازيه لأسر الضحايا، ومؤكدا دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الليبية المستمرة لتحسين الأمن في الجنوب، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد، وزيادة السيطرة على الحدود بالمنطقة الجنوبية، وحماية السيادة الليبية.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن جميع القضايا السابقة ستكون مطروحة خلال اجتماع برلين الوزاري المقبل، مرحبا بالتزام نائب رئيس الوزراء الراسخ بتحقيق مصالحة مستدامة في جميع أنحاء ليبيا.

يذكرأن، قال مدير أمن سبها، العميد السنوسي صالح، إنه جرى تشكيل فريق تحقيق للتحرى حول تفجير داعش، والذى استهدف نقطة تمركز مفرق المازق على طريق سبها- براك .

وأطلق مدير الأمن تحذيرًا في تصريحات لقناة 218 الليبية، من خطورة الأوضاع في الجنوب الليبي، مطالبا بسرعة التحرك لضبط عصابات داعش وخلاياه النائمة هناك.

وأودى التفجير الإرهابي بحياة عنصريْن من أفراد البحث الجنائي في سبها، فيما أصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة، أحدهم أُدخل العناية الفائقة.

وقال السنوسي صالح، إن سيارة نقل متوسط نوع ومفخخة بعبوة ناسفة، يقودها شخص مجهول الهوية، قد انفجرت أثناء وجود عناصر أمن البوابة قربها.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي تبنيه العملية التي استهدفت البوابة هناك.