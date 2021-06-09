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العربية: هجوم صاروخى بمحيط مطار بغداد الدولى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 10:45 م
العربية: هجوم صاروخى بمحيط مطار بغداد الدولى مطار بغداد الدولى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وقوع هجوم صاروخي بمحيط مطار بغداد الدولي. وأشارت إلى سماع دوى صفارات إنذار بمحيط مطار بغداد بعد هجوم صاروخي. 

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فى وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، القبض على 4 متهمين بقضايا إرهابية فى محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وذكرت الخلية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية- أنه "بناء على معلومات استخبارتية دقيقة من قبل الاستخبارات العسكرية فى وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة فى كركوك، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 4 مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب خلال عمليات أمنية فى مناطق متفرقة بالمحافظة".

وأشار البيان إلى أنه "تم القبض على اثنين منهم فى إحدى المزارع فى ناحية شوان بشمال شرقى المحافظة، ومتهم فى منطقة تركلان، أما الأخير تم إلقاء القبض عليه بمنطقة التون كوبري"، موضحا فى الوقت نفسه أنه تم تسليم جميع المعتقلين إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حقهم.

 


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بغداد

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مطار بغداد

اليوم السابع بلس

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