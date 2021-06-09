اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق يعلن التعاقد على شراء 12 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا

الأربعاء، 09 يونيو 2021 08:59 م
العراق يعلن التعاقد على شراء 12 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بغداد / أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، التعاقد على شراء 12 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذى تنتجه شركة فايزر.

وقال مدير دائرة الصحة العامة فى الوزارة رياض الحلفى ـ فى تصريحات أوردتها قناة ( السومرية نيوز) ـ إننا أبرمنا تعاقدات مع شركة فايزر- بيونتيك المصنعة للقاح فيروس كورونا لشراء 12 مليون جرعة يتم تجهيزها خلال العام الحالي"، لافتا الى أن العراق سيجهز خلال نهاية الشهر الحالى بـ 500 ألف جرعة وبقية الجرعات ستصل تباعا خلال الاشهر المقبلة.

وأضاف أن "الوزارة تمتلك طاقة تخزينية جيدة وستعزز خلال الاسابيع القادمة بوصول برادات مخصصة من منظمة الصحة العالمية"، مضيفا أن "القدرات التخزينية لهذا اللقاح متوفرة فى جميع المحافظات.

 


العراق

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شراء 12 مليون جرعة

لقاح فايزر

كورونا

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