العراق يشدد إجراءات تأمين الحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين

أ ش أ

بحث مجلس الأمن الوطني العراقى جهود تأمين الحدود العراقية السورية، والمشاكل التي تواجه ضبط وتعزيز السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية، خصوصا فيما يتعلق بالحدود العراقية السورية.

وأفادت قناة (السومرية) الإخبارية العراقية - بأن ذلك جاء خلال اجتماع مجلس الأمن الوطني العراقي برئاسة المستشار قاسم الأعرجي، حيث تم بحث ضبط وتأمين المناطق الحدودية مع سوريا، بحضور الأجهزة الاستخبارية وقيادة العمليات المشتركة وممثلين عن الحشد الشعبي في العراق.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتأمين الحدود العراقية ومنع تسلل الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية، ورفع التوصيات اللازمة بشأن تخطي تحديات الأمن والاستقرار في كافة أنحاء البلاد.

يذكرأن ، أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، القبض على 4 متهمين بقضايا إرهابية فى محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد .

وذكرت الخلية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية أنه "بناء على معلومات استخبارتية دقيقة من قبل الاستخبارات العسكرية فى وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة فى كركوك، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على 4 مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب خلال عمليات أمنية فى مناطق متفرقة بالمحافظة".

وأشار البيان إلى أنه "تم القبض على اثنين منهم فى إحدى المزارع فى ناحية شوان بشمال شرقى المحافظة، ومتهم فى منطقة تركلان، أما الأخير تم إلقاء القبض عليه بمنطقة التون كوبرى"، موضحا فى الوقت نفسه أنه تم تسليم جميع المعتقلين إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حقهم.

وتشن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا تنظيم داعش الإرهابى والجماعات الإرهابية فى البلاد، تسفر عن اعتقال قادة وعناصر من التنظيم، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.