بحث الأمين الدائم بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الصومالى، السفير محمد على نور حاجى خلال لقائه مع وفد من وزارة الخارجية السعودية برئاسة المستشار عبدالسلام بن عبدالله بن رشود العنزى، الترتيبات الخاصة بإعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة الصومالية مقديشيو، ونقل خدماتها من العاصمة الكينية نيروبى.
كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية بما يحقق طموحات وتطلعات البلدين.
وقال حاجي، إن السعودية تمثل بالنسبة للصومال مكانة كبيرة وتربط بها علاقات وطيدة تاريخية ذات عمق حضارى وثقافى، كما هى شريكة استراتيجية، مشيدا بمساهماتها الإنسانية ومواقفها الدولية الشريفة إلى جانب الصومال.
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