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الصحة: لقاح كورونا لا يسبب الإصابة بالفيروس ويحفز الجهاز المناعى

الأربعاء، 09 يونيو 2021 04:00 ص
الصحة: لقاح كورونا لا يسبب الإصابة بالفيروس ويحفز الجهاز المناعى لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إن لقاح كورونا لا يسبب الإصابة بفيروس كوفيد 19، وأضافت وزارة الصحة أن اللقاح يعطى الجهاز المناعي فرصة لتكوين الأجسام المضادة لمواجهة الفيروس.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا آمن للغاية، ولا يشكل خطورة على الصحة وفعال، والأعراض التي تظهر مؤشر على فاعليته الكاملة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2021 فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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