الصحة تبدأ تطعيم غير القادرين بلقاح كورونا فى المنازل.. صور

كتب وليد عبد السلام

بدأت وزارة الصحة والسكان في تطعيم المواطنين غير القادرين علي الحركة بلقاح كورونا في المنازل بعد قيامهم بالتسجيل علي موقع حجز اللقاح، مشيرة إلى أنه يمكن لغير القادرين الاتصال على رقم 15335 للاستفادة من الخدمة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أكدت أنه يتم استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقى اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، وذلك بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم.