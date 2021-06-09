اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى ثلاجة حفظ الفاكهة بالبحيرة.. صور وفيديو

الأربعاء، 09 يونيو 2021 12:25 ص
السيطرة على حريق فى ثلاجة حفظ الفاكهة بالبحيرة.. صور وفيديو جانب من السيطرة على الحريق
فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، بقيادة العميد محمد بلبع، مدير الحماية المدنية بالمحافظة مساء اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق هائل بثلاجة خضار وفاكهة على الطريق الصحراوى، الكيلو 85 بجوار مدينة النوبارية. 
 
 
تلقى اللواء محمد والى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من النجدة يفيد حريق هائل بثلاجة خضار وفاكهة على الطريق الصحراوى الكيلو 85 بدائرة النوبارية. 
 
انتقل على الفور المقدم بهاء الكردى، مدير إدارة الحماية المدنية بالنوبارية لمكان الحريق وسيارات الإطفاء، وتمكنوا من السيطرة على حريق فى 12 عنبر بثلاجة حفظ الخضار والفاكهة بدائرة النوبارية. 
 
تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وانتداب فريق من النيابة العامة للمعاينة ومعرفة سبب الحريق.
السيطرة على حريق 12 عنبر لتخزين الفاكهة بالبحيرة (2)
 

السيطرة على حريق 12 عنبر لتخزين الفاكهة بالبحيرة (3)
 

السيطرة على حريق 12 عنبر لتخزين الفاكهة بالبحيرة
 

جانب من السيطرة على الحريق (3)
 

 


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حريق البحيره

حريق ثلاجه الخضروات

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