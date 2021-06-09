السفيرة نائلة جبر أمام النواب: لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من مصر منذ 2016

كتبت نورا فخرى

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، نجاح مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحة أنه منذ عام 2016 لم تخرج أى مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرتى الإتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021 2023 وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.

وقالت نائلة جبر، إن مصر كانت من أوائل الدول التي أعدت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

واستعرضت جبر، الدور الذى تقوم به اللجنة في مجال التوعية، لكافة الجهات المشاركة في العمل، مشيرة إلى تنظيم عدد من المسابقات، وأنه جارى تنظيم مسابقة شطرنج في الغربية، وزيارة عدد من المحافظات الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اهم نقطة فى الخطة الجديدة، تتعلق بالجزء الخاص بالتطور الرقمى.

وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب طارق رضوان، عن دور اللجنة فى حماية مصر من استغلالها كمعبر أو ترانزيت للهجرة غير شرعية، مطالبا بوجود حماية للحد من هذه الظاهرة حتي لا يتم استغلال ذلك لتصدير الإرهاب وبما يمنع من إقامة عمليات إرهابية على أرض مصر.

الأمر الذي عقبت عليه السفيرة نائلة جبر بقولها: بالفعل تم تناول ذلك، فمصر كان ينظر إليه كدولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، واليوم نكافح تلك الهجرة، ونعمل على الحد من ذلك بالتنسيق مع الجوار.